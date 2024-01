Premio Maestrelli, riconoscimento per il rossonero Guadagni

martedì, 16 gennaio 2024, 13:32

Ieri sera Giuseppe Guadagni è stato premiato al Trofeo Maestrelli come miglior giovane della Serie C dell’anno 2023. Ecco le sue dichiarazioni come riportano i social della Lucchese: “Questo trofeo è stato assegnato a tantissimi giovani che poi hanno lasciato il segno in questo sport. Spero che anche per me sia così, il mio sogno è arrivare a giocare in Serie A, ma so che per farlo devo dare il 100% ogni giorno per migliorare sempre di più. Futuro? Ora penso solo alla Lucchese, vogliamo tornare a dare soddisfazioni ai nostri tifosi già dalla prossima partita”.