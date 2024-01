Prima di ritorno, i risultati della domenica: Cesena e Torres continuano a vincere

Altre notizie brevi

domenica, 7 gennaio 2024, 20:16

Con la Primavera e gli Under 16 Nazionali che riprenderanno la prossima settimana, le attenzioni del primo turno del 2024 erano concentrare sugli Under 17 Nazionali e sugli Under 15 Nazionali. I primi hanno perso seccamente contro la Giana Erminio per 3-1 sul proprio terreno e ora sono terzultimi in classifica.

domenica, 7 gennaio 2024, 19:34

Il tecnico del Perugia è decisamente soddisfatto della prima vittoria: "Arriva alla fine di una settimana importante, tanta voglia di farsi vedere, è una bella serata. Dobbiamo fare gli applausi ai nostri avversari, il 3-0 inganna, abbiamo accettato il rischio, grande merito nostro ma anche grande onore agli avversari.

sabato, 6 gennaio 2024, 18:14

Si sono concluse le gare odierne valide per la prima giornata del girone di ritorno. Ecco i risultati:

sabato, 6 gennaio 2024, 14:44

Alla vigilia di Perugia-Lucchese ha parlato anche il tecnico dei grifoni Alessandro Formisano che, come riporta www.calcigrifo.it si è soffermato sulla gara contro i rossoneri e sui nuovi arrivi: "In questi giorni abbiamo lavorato alla grande l’innesto di Sylla ha dato una scintilla allo spogliatoio.