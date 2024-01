Qui Carrara, esonerato mister Dal Canto, al suo posto arriva Calabro

Altre notizie brevi

martedì, 16 gennaio 2024, 18:28

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Antonio Prisco della Recanatese che dunque dovrà saltare il match contro i rossoneri di sabato prossimo. Con il cartellino giallo rimediato domenica scorsa, Gucher entra in diffida: alla prossima ammonizione scatterà la squalifica.

martedì, 16 gennaio 2024, 15:39

Lucchese-Recanatese, in programma sabato prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Francesco Burlando della sezione AIA di Genova. Burlando sarà coadiuvato da Gian Marco Cardinali di Perugia e da Tommaso Mambelli di Cesena. Quarto uomo, Maksym Frasynyak di Gallarate.

martedì, 16 gennaio 2024, 13:32

Ieri sera Giuseppe Guadagni è stato premiato al Trofeo Maestrelli come miglior giovane della Serie C dell’anno 2023. Ecco le sue dichiarazioni come riportano i social della Lucchese: “Questo trofeo è stato assegnato a tantissimi giovani che poi hanno lasciato il segno in questo sport.

lunedì, 15 gennaio 2024, 22:24

Il posticipo valido per la seconda di ritorno tra Pescara e Perugia è terminato sul punteggio di 1-0 per gli umbri che vanno in gol a tempo scaduto e grazie a questa vittoria salgono al terzo posto.