Coppa Italia, semifinale di Padova: arbitra Zanotti di Rimini

Altre notizie brevi

domenica, 25 febbraio 2024, 22:59

Si sono concluse tutte le gare valide per la nona di ritorno nel girone dei rossoneri e giocate questa domenica. Ecco i risultati:

domenica, 25 febbraio 2024, 19:02

Fine settimana con poche gioie per le formazioni professionistiche rossonere: gli Under 17 Nazionali vengono travolti a Pontedera dove perdono per 4-1 e ora sono al terzultimo posto in classifica. Stop in trasferta anche per gli Under 16 Nazionali che perdono 2-0 in casa dell'Albinoleffe, seconda forza del campionato, con...

sabato, 24 febbraio 2024, 20:21

Si sono concluse tutte e tre le gare in programma oggi e valide per la nona di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 24 febbraio 2024, 20:18

Il Padova, che i rossoneri incontreranno mercoledì nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ha superato agevolmente sul proprio terreno per 4-0 l'Arzignano, inanellando il terzo successo consecutivo e rafforzando la seconda posizione in classifica. Doppietta di Liguori e reti di Zamparo e Dezi per il poker finale.