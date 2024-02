I rossoneri D'Antona e Moschella protagonisti nella Rappresentativa Under 17 di C

mercoledì, 7 febbraio 2024, 21:59

I giovani rossoneri Carmelo D'Antona e Manuel Moschella sono stati protagonisti dell'amichevole a ranghi contrapposti della Rappresentativa di Serie C Under 17. I ragazzi selezionati dal commissario tecnico Daniele Arrigoni si sono affrontati in una partita terminata con il risultato di 4-0 in favore della formazione in maglia azzurra, con una delle reti segnate proprio da D'Antona.