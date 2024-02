Quinta di ritorno, i risultati delle gare del sabato: il Cesena vince ancora

Altre notizie brevi

venerdì, 2 febbraio 2024, 22:34

Nell'anticipo valido per la quinta di ritorno, il Gubbio ha superato fuori casa per 3-1 la Vis Pesaro e si porta momentaneamente al quarto posto in classifica.

giovedì, 1 febbraio 2024, 16:15

La Lega Pro ha ufficializzato l'orario della semifinale di ritorno della Coppa Italia tra Padova e Lucchese: si giocherà mercoledì 28 febbraio con inizio alle ore 19. L'altra semifinale tra Catania e Rimini si disputerò invece alle ore 20,30.

giovedì, 1 febbraio 2024, 14:04

La Spal, prossima avversaria della Lucchese, ha appena acquisto dal Trento l'ex rossonero Tomi Petrovic, l'attaccante di origine croata che è stato a Lucca nella stagione 2020-2021 collezionando 21 presenze e 4 gol

mercoledì, 31 gennaio 2024, 15:50

Quinta di ritorno che nel girone dei rossoneri si giocherà tra venerdì, sabato e domenica. Ecco il quadro completo delle gare: