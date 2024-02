Rizzo Pinna ancora una volta nella Top11 di Tuttoc.com

Altre notizie brevi

martedì, 6 febbraio 2024, 16:20

Il giudice sportivo ha fermato per un turno il rossonero Robert Gucher che era stato ammonito domenica scorsa e che era in diffida, mentre il neo arrivato Francesco Disanto entra in diffida cumulando il giallo rimediato domenica con quelli raccolti con la maglia dell'Entella.

martedì, 6 febbraio 2024, 16:15

Pineto-Lucchese, in programma sabato prossimo, sarà diretta da Simone Guazolino della sezione AIA di Torino. Gauzolino sarà coadiuvato da Nicola Di Meo di Nichelino e da Umberto Galasso di Torino. Quarto uomo, Bruno Tierno di Sala Consilina.

lunedì, 5 febbraio 2024, 15:46

La sconfitta di Pescara è costata la panchina all'allenatore del Pineto, prossimo avversario dei rossoneri, Daniele Amaolo e all’allenatore in seconda degli abruzzesi Domenico D’Eugenio.

lunedì, 5 febbraio 2024, 15:00

Ritorno in campo per la Rappresentativa di Serie C U17. Il gruppo diretto dal Commissario Tecnico Daniele Arrigoni, reduce dalla vittoria contro i pari età della Fiorentina al Viola Park, si radunerà il 7 febbraio 2024 alle 12:30 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano in vista di una gara...