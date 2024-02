Settima di ritorno, i risultati del martedì: Pineto, Rimini e Spal vincono in trasferta

Altre notizie brevi

lunedì, 12 febbraio 2024, 12:56

Lucchese-Torres, in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Valerio Vogliacco della sezione AIA di Bari. Vogliacco sarà coadiuvato da Domenico Russo di Torre Annunziata e da DAljit Singh di Macerata. Quarto uomo, Simone Galipo' di Firenze.

domenica, 11 febbraio 2024, 19:58

Settima di ritorno che nel girone dei rossoneri si disputerà infrasettimanalmente nella giornata di martedì e mercoledì. Ecco le gare in programma:

domenica, 11 febbraio 2024, 15:55

Nell'ultima gara valida per la sesta di ritorno del girone B, l'Ancona ha battuto sul proprio terreno per 2-0 l'Olbia.

domenica, 11 febbraio 2024, 15:53

Con gli Under 17 e 15 che hanno visto rinviate le loro sfide con il Novara, a tenere alta la bandiera rossonera ci hanno pensato gli Under 16 Nazionali che hanno battuto sul proprio terreno la Pro Patria per 2-1 consolidando in quarto posto in classifica.