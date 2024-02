Settore giovanile, vincono gli Under 16

domenica, 11 febbraio 2024, 15:53

Con gli Under 17 e 15 che hanno visto rinviate le loro sfide con il Novara, a tenere alta la bandiera rossonera ci hanno pensato gli Under 16 Nazionali che hanno battuto sul proprio terreno la Pro Patria per 2-1 consolidando in quarto posto in classifica.