Settore giovanile: una vittoria, un pari e una sconfitta

domenica, 4 febbraio 2024, 16:45

Fine settimana altalenante per le formazioni giovanili professionistiche rossonere. La Lucchese degli Under 17 Nazionali fa 0-0 in casa contro la Carrarese e rimane al terzultimo posto proprio davanti ai marmiferi. Vittoria per 2-1 per gli Under 16 Nazionali che battono sul proprio terreno la Pro Patria e consolidano il quarto posto. Pesante sconfitta casalinga sia pure di misura (0-1) per gli Under 15 Nazionali che perdono con la Carrarese che scavalca la Lucchese al penultimo posto in classifica: rossoneri di nuovo ultimi in solitaria.