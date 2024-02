Spezzaferri (Lega Pro): "Stiamo valutando il Var per il playoff e playout"

venerdì, 9 febbraio 2024, 19:58

Il vice presidente della Lega Pro, Giovanni Spezzaferri, ha fatto il punto sul primo anno di nuovo governo della Serie C, attraverso i canali social della Lega: "Oggi siamo ad un anno dall'elezione della nostra governance. Il nostro obiettivo è stato fin dall'inizio la sostenibilità economica e finanziaria, aumentare i ricavi e contenere i costi. Siamo partiti da quanto fatto di buono da Ghirelli che ringraziamo. In questo anno abbiamo raggiunto obiettivi importanti: un aumento dei partners, con la Serie C che è diventata Serie CNOW, un incremento del 40% di pubblico negli stadi e una previsione di oltre tre milioni di spettatori a fine campionato. Un aumento continuo anche negli ascolti. Stiamo valutando il progetto VAR per playoff e playout, che sarà uno strumento di formazione per gli arbitri e che per migliorare l'immagine del nostro campionato. Sono contento che la nostra grande famiglia della Serie C stia lavorando per portare il calcio in tutta Italia e in tutti i territori".