L'ex presidente Vichi cade da un albero: ricoverato d'urgenza a Cisanello

Altre notizie brevi

lunedì, 4 marzo 2024, 12:58

Pontedera-Lucchese, in programma mercoledì prossimo, sarà diretta da Alberto Poli della sezione AIA di Verona. Poli sarà coadiuvato da Pierpaolo Carella de L'Aquila e da Andrea Mastrosimone di Rimini.

lunedì, 4 marzo 2024, 09:39

Il turno infrasettimanale che si riferisce all'undicesima di ritorno, nel girone dei rossoneri verrà giocato tra martedì e mercoledì prossimi. Ecco il quadro completo delle gare:

domenica, 3 marzo 2024, 18:03

Si sono concluse le due gare odierne valide per la decima di ritorno del girone B. Ecco i risultati:

domenica, 3 marzo 2024, 17:47

Durissima sconfitta per gli Under 17 Nazionali che perdono con un umiliante 6-0 sul proprio terreno contro il Sestri Levante e restano terzultimi in classifica Pari per gli Under 16 Nazionali che fanno 1-1 in casa contro il Pontedera rimanendo al quarto posto in classifica.