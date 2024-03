Lucchese-Olbia, arbitra Gigliotti di Cosenza

giovedì, 7 marzo 2024, 13:23

Lucchese-Olbia, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Enrico Gigliotti della sezione AIA di Cosenza. Gigliotti sarà coadiuvato da Nicolò Moroni di Treviglio e da Giovanni Celestino di Reggio Calabria. Quarto uomo, Tommaso Alberto Vazzano di Catania. Gigliotti ha curiosamente due precedenti con i rossoneri sempre con squadre sarde e sempre al Porta Elisa: il primo proprio con l'l'Olbia nella stagione 2021-2022 con vittoria della Lucchese per 2-1 e il secondo nella stagione 2022-2023 con la Torres in quel caso terminò 0-0