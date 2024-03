Mister Canzi: "Pareggio giusto"

mercoledì, 6 marzo 2024, 23:24

Al termine della sfida tra Lucchese e Pontedera, mister Canzi è intervenuto in sala stampa commentando la prestazione dei suoi ragazzi: "Nel primo tempo la Lucchese ha avuto il pallino del gioco. Abbiamo scelto di aspettare le loro iniziative, giocando con un baricentro basso. Nel secondo tempo, i cambi hanno cambiato la gara. Peccato per il secondo gol subito. Stiamo facendo più punti in trasferta che in casa, ma è una casualità. La Lucchese è una squadra con delle ottime individualità in avanti ma alla fine hanno avuto quattro occasioni. Hanno tutte le carte in regola per entrare nei playoff".