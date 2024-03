Mister Troise: "Delusi dal risultato ma i ragazzi hanno dato tutto"

Altre notizie brevi

domenica, 3 marzo 2024, 18:03

Si sono concluse le due gare odierne valide per la decima di ritorno del girone B. Ecco i risultati:

domenica, 3 marzo 2024, 17:47

Durissima sconfitta per gli Under 17 Nazionali che perdono con un umiliante 6-0 sul proprio terreno contro il Sestri Levante e restano terzultimi in classifica Pari per gli Under 16 Nazionali che fanno 1-1 in casa contro il Pontedera rimanendo al quarto posto in classifica.

sabato, 2 marzo 2024, 22:57

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la decima di ritorno del girone B. Ecco i risultati:

venerdì, 1 marzo 2024, 23:23

Si sono concluse le due gare di anticipo valide per la decima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: