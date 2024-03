Rizzo Pinna ancora una volta nella Top11 di Tuttoc.com

sabato, 9 marzo 2024, 07:43

Il rossonero Andrea Rizzo Pinna è stato inserito ancora una volta nella Top11 di www.tutttoc.com in relazione all'ultimo turno di campionato. Ecco la motivazione: "Imprendibile per i malcapitati difensori del Pontedera e per la maggior parte dei colleghi del girone. La doppietta si incastra in una stagione da incorniciare, sfiora pure il terzo. Doppia cifra raggiunta, dove vuole arrivare?".