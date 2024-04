Lucchese-Arezzo, arbitra Castellone di Napoli

martedì, 2 aprile 2024, 13:51

Lucchese-Arezzo, in programma al Porta Elisa lunedì prossimo, sarà diretta da Domenico Castellone della sezione AIA di Napoli. Castellone sarà coadiuvato da Pio Carlo Cataneo di Foggia e da Marco Roncari di Vicenza. Quarto uomo, Matteo Dini di Città di Castello. Castellone ha arbitrato i rossoneri nello scorso campionato in occasione della vittoria per 2-0 in casa del San Donato Tavarnelle.