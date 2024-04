Lucchese-Carrarese, dirige Iacobellis di Pisa

Altre notizie brevi

martedì, 16 aprile 2024, 17:24

Il giudice sportivo ha inflitto 800 euro di multa all'allenatore rossonero Giorgio Gorgone "per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, negligente e irruente nei confronti del Collaboratore della Procura Federale, in quanto dopo la segnatura della rete da parte della Squadra avversaria, abbandonava repentinamente...

lunedì, 15 aprile 2024, 22:39

Si sono conclusi i due posticipi validi per la terzultima di ritorno. Ecco i risultati:

domenica, 14 aprile 2024, 22:45

In attesa del posticipi del lunedì, si sono concluse tutte le gare in programma oggi e valide per la terzultima di ritorno. Ecco i risultati:

domenica, 14 aprile 2024, 16:32

Una sconfitta, un pari e una vittoria per le tre formazioni professionistiche rossonere in campo oggi. Perdono gli Under 17 Nazionali che vengono sconfitti per 1-0 a Alessandria e sono terzultimi. Vittoria per 1-0 degli Under 16 che superano il Renate e si installano al quinto posto.