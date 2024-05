Deferiti tre club, c'è anche la Spal

Altre notizie brevi

sabato, 18 maggio 2024, 23:05

Si sono concluse tutte le gare di ritorno valide per il primo turno nazionale dei play off. Clamorosa rimonta della Juventus B, ecco i risultati con in neretto le formazioni che accedono al turno successivo dove troveranno Padova, Torres e Avellino (seconde classificate nei rispettivi gironi):

mercoledì, 15 maggio 2024, 19:13

Nella settimana che ha sancito l'eliminazione dai playoff, il Rimini ha annunciato l'interruzione del rapporto che lo legava con il trainer Emanuele Troise.

martedì, 14 maggio 2024, 22:45

Si sono concluse tutte le gare di andata valide per il primo turno nazionale dei playoff. Ecco i risultati, quasi tutti favorevoli alle squadre in trasferta:

domenica, 12 maggio 2024, 22:06

Si sono concluse tutte le gare valide per l'andata degli spareggi playout in Serie C. Ecco i risultati: