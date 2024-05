Playoff, ecco chi passa il primo turno nazionale

sabato, 18 maggio 2024, 23:05

Si sono concluse tutte le gare di ritorno valide per il primo turno nazionale dei play off. Clamorosa rimonta della Juventus B, ecco i risultati con in neretto le formazioni che accedono al turno successivo dove troveranno Padova, Torres e Avellino (seconde classificate nei rispettivi gironi):

Benevento-Triestina 2-1

Carrarese-Perugia 1-2

Casertana-Juventus B 1-3

Catania-Atalanta B 0-1

Vicenza-Taranto 0-0