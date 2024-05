Playoff secondo turno, ecco le gare di andata

Altre notizie brevi

domenica, 19 maggio 2024, 23:01

Si sono concluse le gare di ritorno valide per gli spareggi salvezza. A retrocede sono il Fiorenzuola che ha perso 2-0 a Novara, la Recanatese che ha perso 4-3 a Pesaro, il Monterosi che ha fatto 1-1 a Potenza e la Virtus Francavilla che ha colto il solito risultato a...

domenica, 19 maggio 2024, 22:59

E' il Cesena a aggiudicarsi la Supercoppa di Serie C grazie al pari per 2-2 nella terza gara del minigirone contro la Juve Stabia che consente ai romagnoli di arrivare a quattro punti davanti al Mantova a tre.

sabato, 18 maggio 2024, 23:05

Si sono concluse tutte le gare di ritorno valide per il primo turno nazionale dei play off. Clamorosa rimonta della Juventus B, ecco i risultati con in neretto le formazioni che accedono al turno successivo dove troveranno Padova, Torres e Avellino (seconde classificate nei rispettivi gironi):

venerdì, 17 maggio 2024, 20:38

Il Procuratore Federale della Figc, a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale–Sezione Disciplinare l'Alessandria, il Brindisi e la Spal, club impegnati in questa stagione nel campionato di Serie C. Deferiti, contestualmente, anche i propri rappresentanti Andrea Molinaro(Alessandria), Mariachiara Rispoli (Brindisi) e Joseph Tacopina (Spal).