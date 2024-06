Le riforme, quelle strutturali, della Serie C: presentato il nuovo logo

lunedì, 3 giugno 2024, 21:25

La Serie C cambia logo, con una pomposa cerimonia denutasi a Milano, la Lega Pro ha presentato il nuovo marchio della terza serie. "Il nuovo marchio – si legge in una nota – nasce dall’incontro di due lettere C: una aggraziata che rappresenta la grande tradizione del campionato, e una più lineare a evidenziare l’innovazione. La scelta dei colori nasce, infine, dalla volontà di acquisire un elemento visivo forte, in discontinuità con i colori utilizzati nel sistema sportivo italiano, ma in linea con le nuove tendenze internazionali in tema di design, tonalità e creatività".