Castelnuovo-Lucchese, ecco il prezzo del biglietto

Altre notizie brevi

lunedì, 22 luglio 2024, 20:55

La prima amichevole stagionale dei rossoneri, quello a Castelnuovo Garfagnana, in programma giovedì prossimo 25 luglio, vedrà l'inizio alle ore 18: lo comunica in una nota la stessa società rossonera che si riserva di fornire ulteriori indicazioni nei prossimi giorni.

lunedì, 22 luglio 2024, 19:16

Lucchese 1905 è lieta di annunciare la nuova collaborazione con Fitness Discount, un'azienda leader nel settore delle attrezzature fitness e accessori per il benessere fisico. La partnership strategica ha come obiettivo la fornitura completa delle attrezzature per la palestra che in questo momento è in fase di realizzazione a Saltocchio...

lunedì, 22 luglio 2024, 16:32

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il ricorso della Spal contro la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva comminata lo scorso 11 giugno dal Tribunale Federale Nazionale.

sabato, 20 luglio 2024, 11:25

Ora è addio ufficiale tra il tecnico Lulù Di Stefano e la Lucchese, con l'ormai ex allenatore rossonero che ha trovato l'accordo con il Pontedera: nella prossima stagione allenerà la squadra Primavera dei granata.