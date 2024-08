Coppa Italia, il Pineto viene sconfitto dal Perugia

domenica, 18 agosto 2024, 23:00

Dopo aver eliminato il Pescara, al Pineto, prossimo avversario dei rossoneri in campionato, non è riuscito il bis contro il Perugia: gli abruzzesi sono stati battuti per 2-0 sul proprio terreno e sono stati eliminati dalla Coppa Italia.