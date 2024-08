Il diesse Ferrarese a Tuttoc.com: "Mancano cinque elementi"

Altre notizie brevi

lunedì, 12 agosto 2024, 13:28

La famiglia dei tifosi rossoneri piange un altro lutto: è morto Francesco Luporini, per tutti Lupo, storico sostenitore della Lucchese. "Ancora una volta la grande famiglia dei tifosi rossoneri – scrive il presidente di Lucca United Stefano Galligani – si trova a piangere la scomparsa di uno dei suoi componenti.

domenica, 11 agosto 2024, 21:53

Paolo Cannavaro, tecnico della Pro Vercelli,è. più che soddisfatto del risultato e della prestazione dei suoi: "Abbiamo passato il turno in Coppa Italia, questo è positivo: ma l’aspetto migliore è stato l’atteggiamento che la squadra ha avuto, in un momento di fatica perché siamo ancora in preparazione.

sabato, 10 agosto 2024, 14:56

A Vercelli per il primo match ufficiale della stagione, la Lucchese arriva senza molti giocatori, chi per infortunio chi perché sul piede di partenza chi infine perché squalificato saranno assenti: Quirini, Tumbarello, Magnaghi, De Maria, Botrini, Gucher e Costantino. Ecco chi è partito per Vercelli: Coletta, Ciucci, Frison, Gasbarro, Djibril,...

venerdì, 9 agosto 2024, 18:33

In casa Lucchese è iniziato il conto alla rovescia in vista della sfida di Coppa Italia contro la Pro Vercelli. L'obiettivo è quello di quantomeno replicare il buon cammino dello scorso anno, chiuso con l'eliminazione in semifinale.