Pineto-Lucchese: arbitra Tropiano di Bari

Altre notizie brevi

martedì, 20 agosto 2024, 08:45

Parte ufficialmente il campionato 2024-2025 con l'ennesimo spezzatino di partite. Nel girone dei rossoneri le gare saranno disputate tra venerdì e lunedì prossimi. Ecco il programma completo:

domenica, 18 agosto 2024, 23:00

Dopo aver eliminato il Pescara, al Pineto, prossimo avversario dei rossoneri in campionato, non è riuscito il bis contro il Perugia: gli abruzzesi sono stati battuti per 2-0 sul proprio terreno e sono stati eliminati dalla Coppa Italia.

mercoledì, 14 agosto 2024, 16:41

Lunga intervista del direttore sportivo rossonero Claudio Ferrarese a Tuttoc.com, tanti i temi affrontati, compreso quello caldo del calciomercato: Dobbiamo fare ancora qualcosa, devo portare cinque giocatori ma anche da concludere delle uscite. Ad oggi la rosa ha bisogno di cinque elementi. L'obiettivo stagionale? Non illudo nessuno, noi navighiamo a vista.

lunedì, 12 agosto 2024, 13:28

La famiglia dei tifosi rossoneri piange un altro lutto: è morto Francesco Luporini, per tutti Lupo, storico sostenitore della Lucchese. "Ancora una volta la grande famiglia dei tifosi rossoneri – scrive il presidente di Lucca United Stefano Galligani – si trova a piangere la scomparsa di uno dei suoi componenti.