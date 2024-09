Ascoli-Lucchese, arbitra Milone di Taurianova

Altre notizie brevi

martedì, 17 settembre 2024, 18:07

L'allenatore della Lucchese Giorgio Gorgone è stato squalificato per un turno, oltre a vedersi inflitti 500 euro di multa, dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata nella gara contro il Rimini, ecco la motivazione: "per avere, all’8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva...

martedì, 17 settembre 2024, 15:10

Anche la Lucchese si unisce al cordoglio per la morte di Giuseppe Carlesi, per tutti Beppone, il tifoso rossonero deceduto al termine della gara contro il Rimini: “La Lucchese 1905, la squadra e tutto lo staff, si stringono intorno alla famiglia e agli amici di Giuseppe Carlesi, tifoso storico che...

martedì, 17 settembre 2024, 14:27

Ancora un lutto nella famiglia rossonera: nel dopo partita di Lucchese-Rimini è morto Giuseppe Carlesi, per tutti Beppone, uno storico tifoso della Pantera che, nonostante tanti problemi di salute, non aveva mai voluto mollare la Lucchese.

lunedì, 16 settembre 2024, 22:55

Il tecnico dei romagnoli Antonio Buscè, a fine gara, è ovviamente rammaricato per il pari maturato nel finale: "Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno dato tutto in un campo brutto in tutti i sensi, loro venivano da un ottimo risultato a Ferrara, noi da una prestazione grandissima con il Pescara...