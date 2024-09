Terza di andata, l'Entella batta l'Ascoli nel recupero

lunedì, 9 settembre 2024, 18:22

Nel recupero valido per la terza di andata, dopo il rinvio per il maltempo di ieri, l'Entella ha battuto sul proprio terreno per 2-1 l'Ascoli. Liguri ancora a punteggio pieno.