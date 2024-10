Marani rieletto presidente della Lega Pro: era l'unico candidato

mercoledì, 2 ottobre 2024, 14:42

Matteo Marani guiderà la Serie C per il prossimo quadriennio. La rielezione è avvenuta stamani, nella sede della Lega Pro a Firenze, durante l’assemblea elettiva delle società, che hanno votato il presidente per acclamazione: Marani era l'unico candidato.