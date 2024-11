Sedicesima di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

martedì, 19 novembre 2024, 16:05

Il giudice sportivo ha fermato per tre giornate Daniele Ragatzu del Pontedera che dunque non potrà prendere parte prima di tutto alla sfida contro i rossoneri di lunedì prossimo. 200 euro di una ridicola multa alla Lucchese per cori offensivi (il solerte giudice di campo li ha sentiti sei volte)...

domenica, 17 novembre 2024, 21:17

Ennesimo fine settimana modesto per le formazioni giovanili professionistiche rossonere: gli Under 17 Nazionale hanno pareggiato 1-1 in casa con la Pergolettese: sconfitta per 2-1 a Trento degli Under 16 Nazionali; pesante stop per gli Under 15 Nazionali che perdono 0-4 in casa contro la Pergolettese.

domenica, 17 novembre 2024, 17:18

Ignazio Abate, tecnico della Ternana, analizza così la gara contro i rossoneri: "Era una partita che presentava insidie perché è una squadra che gioca a calcio e davanti può fare male. Nel primo tempo partita vera, dopo il vantaggio non abbiano avuto la solidità e compattezze necessarie.

domenica, 17 novembre 2024, 17:09

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la quindicesima di andata del girone B. Ecco i risultati: