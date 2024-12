Diciassettesima di andata, i risultati dei postici del lunedì: il Pontedera travolge la Spal

Altre notizie brevi

domenica, 1 dicembre 2024, 20:36

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la diciassettesima di andata nel girone B. Ecco i risultati:

domenica, 1 dicembre 2024, 20:32

Una vittoria, una sconfitta, un pari: ecco il bilancio del fine settimana delle formazioni giovanili professionistiche rossonere. Vittoria per 1-0 degli Under 17 Nazionali in casa contro il Pontedera: tre punti che portano i rossoneri quasi a centroclassifica.

sabato, 30 novembre 2024, 21:12

Brutta avventura per alcuni dei settanta tifosi rossoneri giunti sino a Pesaro: nel lungo percorso che va dal casello allo stadio peraltro quasi per nulla presidiato dalle forze dell'ordine, uno dei van dei supporter è stato assalito da un gruppo di ultrà di casa a viso coperto armati di bastoni...

sabato, 30 novembre 2024, 20:34

Si sono concluse le tre gare odierne valide per la diciassettesima di andata. Ecco i risultati: