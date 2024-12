Quirini nella Top11 settimanale di Tuttoc.com

Altre notizie brevi

martedì, 24 dicembre 2024, 16:17

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Alessandro Tozzuolo, che dunque dovrà saltare la gara contro la Lucchese di inizio anno 2025. Gara che dovrà vedere dalla tribuna l'allenatore degli umbri Gaetano Fontana, anch'esso squalificato per un turno. Multa da 200 euro al Pineto perché a Lucca i suoi...

domenica, 22 dicembre 2024, 21:39

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la prima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 22 dicembre 2024, 17:55

Una vittoria, un pari e una sconfitta per le formazioni professionistiche nazionali rossonere. Gli Under 17 Nazionali danno vita ad uno scoppiettante 3-3 in casa dell'Alcione Milano e finiscono il girone di andata in ottava posizione.

sabato, 21 dicembre 2024, 22:37

Importante vittoria casalinga del Sestri Levante che batte 2-1 il Gubbio e risale in classifica rendendo la posizione degli umbri ancora più precaria, umbri che saranno attesi dal match con la Lucchese il 4 gennaio prossimo.