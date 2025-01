Lucchese-Ascoli, dirige Manzo di Torre Annunziata

martedì, 21 gennaio 2025, 15:38

Lucchese-Ascoli, in programma venerdì prossimo, sarà diretta da Giuseppe Maria Manzo della sezione AIA di Torre Annunziata. Manzo sarà coadiuvato da Sebastian Petrov di Roma 1 e da Alfonso Rocco Rosania di Finale Emilia. Quarto uomo, Vittorio Palma di Napoli. Manzo ha un solo precedente con i rossoneri nella stagione 2019-2020 in serie D in occasione della vittoria casalinga per 2-1 contro la Lavagnese.