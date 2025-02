Giudice sportivo, fermato Pete del Perugia

Altre notizie brevi

martedì, 11 febbraio 2025, 15:31

Lucchese-Perugia, in programma lunedì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Domenico Castellone della sezione AIA di Napoli. Castellone sarà coadiuvato da Fabio Dell'Arciprete di Vasto e da Stefano Vito Martinelli di Potenza. Quarto uomo, Domenico Petraglione di Termoli.

lunedì, 10 febbraio 2025, 23:04

Nel posticipo valido per la settima di ritorno, la Ternana ha battuto sul proprio terreno l'Arezzo per 3-1 confermandosi al secondo posto in classifica.

domenica, 9 febbraio 2025, 21:32

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la settima di ritorno. Ecco i risultati di giornata:

domenica, 9 febbraio 2025, 15:34

Pessimo fine settimana per il settore giovanile professionistico rossonero: tre gare, tre sconfitte. Vanno malissimo gli Under 17 Nazionali che perdono sul proprio terreno per 6-1 contro il Renate pur restando nelle posizioni centrali della classifica.