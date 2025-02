Milan B-Lucchese, ecco dove sono in vendita i biglietti

giovedì, 6 febbraio 2025, 13:44

I biglietti del settore ospite per la gara di sabato tra Milan B e Lucchese non sono disponibili on line, ma soltanto in un punto fisico: quello di Storie di Storie di Viaggio in piazza Ricasoli 207 a Lucca, nei pressi della stazione ferroviaria. La vendita terminerà, come previsto dai regolamenti, alle 19 di venerdì, ma il negozio ha il suo orario di chiusura fissato alle ore 18.