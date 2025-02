Mister Formisano: "Enorme soddisfazione, sapevamo non era una partita come le altre"

Altre notizie brevi

lunedì, 3 febbraio 2025, 21:43

Il pari interno con il Gubbio è costato la panchina al tecnico dell'Arezzo Emanuele Troise che è stato esonerato in serata dal club amaranto.

domenica, 2 febbraio 2025, 19:48

Si sono concluse tutte le partite odierne valide per la sesta di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 2 febbraio 2025, 18:15

Una vittoria e una sconfitta per le squadre giovanili nazionali rossonere. Gli Under 17 colgono una bella vittoria per 3-0 in casa della Giana Erminio. Fermi gli Under 16 Nazionali, gli Under 15 erano anch'essi impegnati in trasferta sul campo della Giana Erminio e sono stati sconfitti per 3-0 confermandosi...

sabato, 1 febbraio 2025, 19:26

Si sono concluse le gare del sabato valide per la sesta di ritorno del girone B. Ecco i risultati: