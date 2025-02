Settore giovanile, una vittoria e una sconfitta

domenica, 2 febbraio 2025, 18:15

Una vittoria e una sconfitta per le squadre giovanili nazionali rossonere. Gli Under 17 colgono una bella vittoria per 3-0 in casa della Giana Erminio. Fermi gli Under 16 Nazionali, gli Under 15 erano anch'essi impegnati in trasferta sul campo della Giana Erminio e sono stati sconfitti per 3-0 confermandosi all'ultimo posto da soli in classifica.