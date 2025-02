Ottava di ritorno, nell’anticipo vince il Gubbio

Altre notizie brevi

giovedì, 13 febbraio 2025, 12:30

L'ex portiere Simone Braglia ha rilasciato un'intervista esclusiva alla testata sportiva News.Superscommesse.it. Tra i tanti temi trattati: dalla Serie A alla Serie C. Nell'estratto che segue, le dichiarazioni di Braglia su Lucchese-Perugia, sfida del gruppo B valida per la 27esima giornata di Serie C.

mercoledì, 12 febbraio 2025, 22:31

La Giana Erminio è la seconda finalista di Coppa Italia di Serie C dopo aver battuto fuori casa per 3-2 il Caldiero Terme: la squadra lombarda contenderà il trofeo al Rimini qualificatosi ieri sera.

mercoledì, 12 febbraio 2025, 12:43

Il rossonero Edoardo Saporiti è stato inserito ancora una volta nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Aal rientro dalla squalifica, dimostra quanto sia fondamentale: sempre nel vivo del gioco, è una polizza sulla salvezza".

mercoledì, 12 febbraio 2025, 08:09

Ottava di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra venerdì e lunedì prossimi. Ecco tutte le gare in programma: