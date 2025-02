Qui Terni, ribaltone in panchina: via Abate, ecco Liverani

Altre notizie brevi

giovedì, 6 febbraio 2025, 13:44

I biglietti del settore ospite per la gara di sabato tra Milan B e Lucchese non sono disponibili on line, ma soltanto in un punto fisico: quello di Storie di Storie di Viaggio in piazza Ricasoli 207 a Lucca, nei pressi della stazione ferroviaria.

mercoledì, 5 febbraio 2025, 08:23

Settima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra venerdì e lunedì prossimi. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

martedì, 4 febbraio 2025, 17:10

Cristian Bucchi è il nuovo allenatore dell'Arezzo: la scelta è stata ufficializzata dalla società amaranto, per Bucchi un contratto biennale.

martedì, 4 febbraio 2025, 15:33

Francesco Baldini, già allenatore della Lucchese, è il nuovo tecnico della Spal: per lui un contratto sino al giugno 2026.