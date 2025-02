Settima di ritorno, nel posticipo vince la Ternana

Altre notizie brevi

domenica, 9 febbraio 2025, 21:32

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la settima di ritorno. Ecco i risultati di giornata:

domenica, 9 febbraio 2025, 15:34

Pessimo fine settimana per il settore giovanile professionistico rossonero: tre gare, tre sconfitte. Vanno malissimo gli Under 17 Nazionali che perdono sul proprio terreno per 6-1 contro il Renate pur restando nelle posizioni centrali della classifica.

sabato, 8 febbraio 2025, 21:41

Si sono concluse entrambe le gare del sabato valide per la settima di ritorno del girone B. Ecco i risultati:

venerdì, 7 febbraio 2025, 22:38

Si è concluso l'anticipo valido per la settima di ritorno nel girone dei rossoneri Perugia-Vis Pesaro è terminata 1-0 in favore degli ospiti in gol nei minuti di recupero.