Settore giovanile, tre partite in casa, tre sconfitte per i rossoneri dei campionati professionistici

domenica, 9 febbraio 2025, 15:34

Pessimo fine settimana per il settore giovanile professionistico rossonero: tre gare, tre sconfitte. Vanno malissimo gli Under 17 Nazionali che perdono sul proprio terreno per 6-1 contro il Renate pur restando nelle posizioni centrali della classifica. Sconfitta anche per gli Under 16 Nazionali che persono in casa per 2-0 contro l'Arezzo: una sconfitta che vale l'ultimo posto. Perdono sonoramente anche gli Under 15 Nazionali che cedono il passo in casa per 3-0 contro il Renate, per loro rimane uno sconsolato ultimo posto.