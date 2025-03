Decima di ritorno, i risultati del sabato: Entella ancora vittoriosa

Altre notizie brevi

sabato, 1 marzo 2025, 17:09

Cristian Serpini, allenatore del Carpi, è chiaramente soddisfatto del pari della sua formazione: "Devo fare i complimenti alla Lucchese, fa reso onore a questi ragazzi e allo staff, non è facile giocare in queste condizioni. Abbiamo fatto un buon punto, facendo fatica in alcune situazioni. Mi tengo stretto questo punto.

mercoledì, 26 febbraio 2025, 17:40

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato anche della situazione della Serie C al termine del consiglio federale: “C’è un’emergenza che viviamo da qualche settimana ed è la sostenibilità intesa come eliminazione di alcune componenti che stanno condizionando l’andamento dei campionati.

mercoledì, 26 febbraio 2025, 15:02

L'ex diesse Antonio Obbedio ha parlato a www.tuttoc.com dell'attuale situazione dellaLucchese che ricorda quella vissuta nel 2019 quando era direttore proprio a Lucca: "L'unico consiglio che mi posso permettere è quello di fare, come sta già accadendo, fronte comune con mister Gorgone e il DS Ferrarese.

mercoledì, 26 febbraio 2025, 08:13

Decima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra sabato e lunedì prossimi. Ecco tutte le gare in programma: