Decima di ritorno, i risultati della domenica: vittoria pesante del Legnago

Altre notizie brevi

domenica, 2 marzo 2025, 16:58

Due vittorie tra le squadre professionistiche maggiori del settore giovanile rossonero: a imporsi nettamente a Sestri Levante sono stati gli Under 17 Nazionali che hanno battuto per 5-0 i liguri portandosi quasi a centroclassifica. Fermi gli Under 16, l'altra soddisfazione di giornata arriva dagli Under 15 Che battono per 3-1...

sabato, 1 marzo 2025, 17:32

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la decima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 1 marzo 2025, 17:09

Cristian Serpini, allenatore del Carpi, è chiaramente soddisfatto del pari della sua formazione: "Devo fare i complimenti alla Lucchese, fa reso onore a questi ragazzi e allo staff, non è facile giocare in queste condizioni. Abbiamo fatto un buon punto, facendo fatica in alcune situazioni. Mi tengo stretto questo punto.

mercoledì, 26 febbraio 2025, 17:40

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato anche della situazione della Serie C al termine del consiglio federale: “C’è un’emergenza che viviamo da qualche settimana ed è la sostenibilità intesa come eliminazione di alcune componenti che stanno condizionando l’andamento dei campionati.