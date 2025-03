Morrone a Tuttoc.com: "Spero la Lucchese riesca a sistemare le cose e salvare la categoria"

giovedì, 6 marzo 2025, 07:22

Nel corso di una lunga e articolata intervista a www.tuttoc.com, Alfonso Morrone, presidente dell'ADICOSP, ha paralto anche della situazione della Lucchese: "Stesso discorso fatto per Taranto e Turris vale per la Lucchese e per le altre consorelle. Ho letto che a Lucca abbiamo visto tre proprietà diverse in un mese e stiamo vedendo gli effetti. Non conosco a fondo la situazione ma leggere che per andare in trasferta si son mossi titolari di esercizi commerciali della città mi ha addolorato molto. Serve una maggior selezione da parte della Commissione FIGC che vigila sulle variazioni delle partecipazioni societarie. Anche qui bisogna applicare parametri più restrittivi. Spero che tra mille peripezie la Lucchese possa salvare la categoria ed avere tempo poi per sistemare le cose. Lucca è stata per me sempre una piazza che mi ha attratto in particolar modo; un po’ per la città che è bellissima un po’ per la sua nobile tradizione calcistica".