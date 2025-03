Settore giovanile, un pari e due sconfitte

domenica, 9 marzo 2025, 19:11

Un pari e due sconfitte nelle tre principali formazioni professionistiche rossonere. Gli Under 17 Nazionali danno vita a un bel pari casalingo (2-2) con il Novara e restano a centroclassifica. Va invece male agli Under 16 Nazionali che perdono 4-1 a Padova e restano ultimi. Sconfitta anche per gli Under 15 Nazionali battuti in casa dal Novara per 3-2 e ancora in ultima posizione.