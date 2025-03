Settore giovanile, una sconfitta e una vittoria

domenica, 30 marzo 2025, 18:41

Una sconfitta e una vittoria per le principali formazioni professionistiche della Lucchese. Gli Under 17 Nazionali vengono battuti nettamente in casa (0-4) dalla Pro Vercelli terza forza del campionato, ma restano comunque a centroclassifica. Fermi gli Under 16 Nazionali, sono gli Under 15 a tenere alta la bandiera rossonera battendo 3-0 la Pro Vercelli e avvicinandosi al penultimo posto, ora a un solo punto.