Settore giovanile, vincono gli Under 16

domenica, 16 marzo 2025, 20:01

Fermi gli Under 17 e 15 Nazionali, sono gli Under 16 a regalare la soddisfazione di giornata: i rossoneri hanno battuto 1-0 i pari età del Trento in casa. Con questo risultato restano ultimi, ma ora vedono a due punti Gubbio e San Marino.