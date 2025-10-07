Figc di Lucca, lunedì la riunione delle società della provincia

giovedì, 9 ottobre 2025, 09:07
Lunedì 27 ottobre alle ore 18 presso la SALA FREZZA SPORT E SALUTE (EX CONI, 2° PIANO) in Via Luigi Einaudi, 150 a Lucca si terrà la riunione delle società della Figc della provincia di Lucca. l Consiglio Direttivo di questo Comitato ha stabilito l'effettuazione di una serie di riunioni nelle varie province relativamente all'inizio della nuova stagione sportiva con il seguente ordine del giorno:
Comunicazioni del Presidente del Comitato Regionale Toscana F.I.G.C. - L.N.D.
Premiazioni Società vincenti Campionati e Premio Disciplina stagione sportiva 2024/25
Varie ed eventuali
Le riunioni saranno presiedute dal Presidente del Comitato Regionale Toscana L.N.D. Paolo Mangini con la presenza dei componenti del Consiglio Direttivo.Sarà inoltre presente il presidente della Sezione AIA di riferimento.
mercoledì, 8 ottobre 2025, 18:01
La Lucchese comunica che il calciatore Alessio Sansaro è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per valutare l'infortunio riportato nel corso della partita in casa del Real Forte Querceta.Gli esami hanno evidenziato una lesione del retto femorale prossimale della coscia destra, di 14 millimetri.
mercoledì, 8 ottobre 2025, 17:59
Tre manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...
mercoledì, 8 ottobre 2025, 08:34
Quinta di campionato che nel girone dei rossoneri si disputerà domenica prossima. Ecco il quadro completo delle gare in programma:
martedì, 7 ottobre 2025, 11:00
L'ex portiere rossonero Lorenzo Palmisani, ora al Frosinone, è stato convocato da mister Baldini per i prossimi impegni della Nazionale azzurra Under 21. Da segnalare che anche un altro ex numero uno rossonero ora al Lecce, Vladimiro Falcone, è stato convocato per i prossimi impegni della Nazionale maggiore da mister Gattuso.