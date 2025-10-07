Banca di Pescia

Infermeria rossonera: Sansaro, c'è la lesione

mercoledì, 8 ottobre 2025, 18:01

La Lucchese comunica che il calciatore Alessio Sansaro è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per valutare l'infortunio riportato nel corso della partita in casa del Real Forte Querceta.Gli esami hanno evidenziato una lesione del retto femorale prossimale della coscia destra, di 14 millimetri. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo con terapie strumentali predisposto dallo staff medico rossonero.

Altre notizie brevi

giovedì, 9 ottobre 2025, 09:07

Figc di Lucca, lunedì la riunione delle società della provincia

Lunedì 27 ottobre alle ore 18 presso la SALA FREZZA SPORT E SALUTE (EX CONI, 2° PIANO) in Via Luigi Einaudi, 150 a Lucca si terrà la riunione delle società della Figc della provincia di Lucca.

mercoledì, 8 ottobre 2025, 17:59

Trofeo Podistico Lucchese, tre appuntamenti nel fine settimana

Tre manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

mercoledì, 8 ottobre 2025, 08:34

Quinta di campionato, tutte le gare in programma

Quinta di campionato che nel girone dei rossoneri si disputerà domenica prossima. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

martedì, 7 ottobre 2025, 11:00

L'ex rossonero Palmisani convocato in Under 21

L'ex portiere rossonero Lorenzo Palmisani, ora al Frosinone, è stato convocato da mister Baldini per i prossimi impegni della Nazionale azzurra Under 21. Da segnalare che anche un altro ex numero uno rossonero ora al Lecce, Vladimiro Falcone, è stato convocato per i prossimi impegni della Nazionale maggiore da mister Gattuso.

