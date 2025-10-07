Infermeria rossonera: Sansaro, c'è la lesione

mercoledì, 8 ottobre 2025, 18:01

La Lucchese comunica che il calciatore Alessio Sansaro è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per valutare l'infortunio riportato nel corso della partita in casa del Real Forte Querceta.Gli esami hanno evidenziato una lesione del retto femorale prossimale della coscia destra, di 14 millimetri. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo con terapie strumentali predisposto dallo staff medico rossonero.