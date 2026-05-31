La Mille Miglia a Lucca: il percorso e la logistica

martedì, 9 giugno 2026, 14:10

Domani e giovedì 11 giugno la Mille Miglia storica transiterà da Lucca. Nel centro storico, lungo il percorso, saranno istituiti divieti di traffico e di sosta mercoledì 10 giugno dalle 18:30 alle 21:00 e giovedì 11 giugno dalle ore 6 alle ore 11. Ferrari Tribute 2026 con 130 auto - Il programma parte mercoledì 10 giugno sera (passaggio auto 18:45 alle 21:00) i veicoli arriveranno da viale Castracani, entreranno nel centro storico da Porta Elisa svoltando in via dei Bacchettoni per salire sulle Mura dalla scesa del baluardo San Salvatore. Il corteo compirà un tragitto in senso antiorario in tutto il lato nord e ovest delle e Mura per scendere poi dal baluardo Santa Maria imboccando via Vittorio Veneto. Le auto transiteranno in centro storico in piazza Napoleone, via Beccheria, piazza San Michele in Foro, via Calderia, piazza della Misericordia, via Cesare Battisti, via San Giorgio, poi via Fillungo, portone dei Borghi e via del Gonfalone e uscita dalla città da Porta Santa Maria e via del Brennero. Stesso itinerario per la Mille Miglia Storica con 450 auto giovedì mattina 11 giugno (passaggio fra le ore 7 e le ore 10:30). In piazza del Giglio sarà allestito un punto timbratura dove i veicoli sosteranno brevemente e verranno illustrati nelle loro caratteristiche storiche.