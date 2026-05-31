La Mille Miglia a Lucca: il percorso e la logistica

martedì, 9 giugno 2026, 14:10
Domani e giovedì 11 giugno la Mille Miglia storica transiterà da Lucca. Nel centro storico, lungo il percorso, saranno istituiti divieti di traffico e di sosta mercoledì 10 giugno dalle 18:30 alle 21:00 e giovedì 11 giugno dalle ore 6 alle ore 11. Ferrari Tribute 2026 con 130 auto - Il programma parte mercoledì 10 giugno sera (passaggio auto 18:45 alle 21:00) i veicoli arriveranno da viale Castracani, entreranno nel centro storico da Porta Elisa svoltando in via dei Bacchettoni per salire sulle Mura dalla scesa del baluardo San Salvatore. Il corteo compirà un tragitto in senso antiorario in tutto il lato nord e ovest delle e Mura per scendere poi dal baluardo Santa Maria imboccando via Vittorio Veneto. Le auto transiteranno in centro storico in piazza Napoleone, via Beccheria, piazza San Michele in Foro, via Calderia, piazza della Misericordia, via Cesare Battisti, via San Giorgio, poi via Fillungo, portone dei Borghi e via del Gonfalone e uscita dalla città da Porta Santa Maria e via del Brennero. Stesso itinerario per la Mille Miglia Storica con 450 auto giovedì mattina 11 giugno (passaggio fra le ore 7 e le ore 10:30). In piazza del Giglio sarà allestito un punto timbratura dove i veicoli sosteranno brevemente e verranno illustrati nelle loro caratteristiche storiche.
domenica, 7 giugno 2026, 21:39
C'è il contributo determinante dell'ex rossonero Andrea Rizzo Pinna nella promozione dell'Ascoli che ha battuto per 3-0 l'Union Brescia nella finale di ritorno dei playoff di Serie C (all'andata era terminata 1-1). Rizzo Pinna (sette gol, con questo, in stagione) ha aperto le marcature nel primo tempo.
venerdì, 5 giugno 2026, 14:30
Il Gs Marciatori Morianesi informa che domenica prossima 7 giugno si terrà l'edizione numero 49 della "Passeggiata fra le Colline del Morianese" storica marcia non competitiva che si snoda tra i borghi e le colline di San Michele di Moriano. La camminata a passo libero prevede tre percorsi a scelta...
domenica, 31 maggio 2026, 17:58
Nella gara di ritorno valida per lo spareggio playoff fase nazionale, il Viareggio ha perso in casa dell’Ilvamaddalena per 4-1 ed esce dalla lotta per un posto in serie D. All'andata era terminata 1-1, la squadra sarda è allenata dall’ex tecnico rossonero Giancarlo Favarin che dunque ora è atteso dalla finale.
domenica, 31 maggio 2026, 09:27
Prende oggi il via un classico del BCL, il Torneo Città di Lucca – Memorial Danilo Corsi, patrocinato dal Comune di Lucca erivolto alla categoria Under 16, e nato in memoria di Danilo Corsi, un vero appassionato, prima ancora della pallacanestro, dello sportin generale, dal calcio al ciclismo, riuscendo,con perseveranza...